L’aventure en pixel-art inspirée de Zelda, Airoheart, se dévoile

Le jeu se prépare pour le test bêta en février

Rotterdam, Pays-Bas – 18 janvier 2022 – Récemment, SOEDESCO a annoncé sa collaboration avec le développeur australien Pixel Heart Studio pour publier Airoheart, une aventure en pixel-art inspirée de Zelda. Aujourd’hui, SOEDESCO révèle le nouvel art clé du jeu, qui dépeint un monde ouvert riche et vibrant rempli d’aventures qui attendent d’être explorées. Samuel North, développeur solo de Pixel Heart Studio, décrit l’image clé comme « une représentation exceptionnelle de la personnalité et des caractéristiques d’Airoheart, ainsi qu’une magnifique représentation du monde du jeu et de ses habitants ».

Avec un nouveau logo, SOEDESCO et Pixel Heart Studio entendent mieux transmettre l’histoire du jeu d’aventure et de combat fantastique Airoheart. Airoheart est un jeu d’énigmes et de plates-formes de haut en bas avec des combats classiques en temps réel, avec des scènes d’histoire entièrement animées.

Bêta fermée en février

Pixel Heart Studio lancera la bêta fermée le 24 février, ce qui permettra à certains backers Kickstarter et à des joueurs triés sur le volet d’avoir accès à une première version du jeu et de partager leurs impressions directement avec le développeur. Les joueurs peuvent en savoir plus sur la bêta fermée sur la page Kickstarter d’Airoheart.

À propos d’Airoheart

Airoheart est un jeu de plateforme à énigmes, basé sur une histoire de haut en bas, avec un combat classique en temps réel, conçu dans un style nostalgique de pixel art 16-bit. Embarquez dans une quête pour sauver Engard et rencontrez des personnages étranges et fascinants, aux histoires uniques et entremêlées. Conquérez des donjons et des boss, chacun avec son propre thème et une difficulté croissante. Pourrez-vous sauver Engard de ce sombre et sinistre complot ?

Caractéristiques