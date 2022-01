WRC 10 arrive sur Nintendo Switch

Lesquin, le 19 janvier 2022- Après un succès critique et commerciale des versions PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series le 2 septembre dernier, NACON et le studio KT Racing sont heureux d’annoncer que WRC 10, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship, sera disponible sur Nintendo Switch™ le 17 mars prochain.

L’édition anniversaire de WRC célébrant les 50 ans de la compétition est toujours aussi riche en nouveautés et en sensations fortes. Le mode historique propose aux joueurs de revivre 23 événements qui ont marqué l’histoire du Championnat. Avec un contenu plus complet que jamais, WRC 10 est un hommage à ces 50 années de rallye qui ravivera les fans. Le mode Carrière, très apprécié des joueurs, est également présent dans la version Switch™ avec l’ajout d’un éditeur de livrée et la possibilité de créer votre propre équipe. Vous pouvez désormais apposer vos couleurs sur les voitures du championnat, sur la base d’une trentaine de véhicules présents dans les catégories WRC, WRC 2, WRC 3, Junior WRC, mais aussi les véhicules historiques du jeu, aux côtés des 52 teams officiels de la saison 2021. Relevez le défi avec votre équipe personnalisée !

WRC 10 est disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam PC et Epic Games Store et sera disponible le 17 mars 2022 sur Nintendo Switch™.