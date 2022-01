Légendes Pokémon Arceus: une vidéo de balade en 360° dans le monde d’Hisui

Dans un mood à la Pokémon Snap, pour promouvoir les zones ouvertes dans Légendes Pokémon Arceus, The Pokémon Company a publié une nouvelle vidéo YouTube interactive à 360°, qui montre la région d’Hisui à travers les yeux du dresseur, alors qu’il voyage à travers la terre (et la mer) à bord de divers moyens de transport Pokémon.

Explorez une nature immense, sauvage et préservée, où de nouvelles découvertes vous attendent dans Légendes Pokémon : Arceus sur Nintendo Switch. Observez, attrapez et étudiez des Pokémon sauvages dans ce jeu de rôle bourré d’action se déroulant à une époque lointaine où êtres humains et Pokémon vivaient rarement en harmonie. Votre aventure se déroule dans les vastes et majestueux espaces naturels de la région de Hisui, où votre mission consiste à rechercher des Pokémon pour participer à l’élaboration du tout premier Pokédex. Cette région, qui sera plus tard connue sous le nom de Sinnoh dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, regorge de merveilles naturelles, de panoramas époustouflants et foisonne de Pokémon sauvages, certains déjà connus et d’autres nouveaux !