Top des ventes au Japon: le calme avant l’Arceus

Voici le top des ventes de la semaine (10 janvier – 16 janvier) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

01./01. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 22.108 / 793.683 (-52%)

02./02. [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl # <RPG> (Pokemon Co.) {2021.11.19} (¥5.980) – 19.129 / 2.454.455 (-54%)

03./04. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 18.505 / 4.713.464 (-43%)

04./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 17.684 / 4.373.799 (-45%)

05./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 12.986 / 2.475.523 (-41%)

06./07. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 11.948 / 7.149.014 (-42%)

07./06. [NSW] Big Brain Academy: Brain Vs. Brain <HOB> (Nintendo) {2021.12.03} (¥2.980) – 10.895 / 223.428 (-47%)

08./09. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 10.064 / 3.044.438 (-44%)

09./08. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 9.864 / 2.570.479 (-45%)

10./10. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <ETC> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 6.845 / 906.012 (-35%)