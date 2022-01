Une vidéo comparative pour N64 vs. Xbox vs. Nintendo Switch pour Banjo-Kazooie

Très attendu, Banjo-Kazooie, le jeu de plateforme en 3D développé par Rare, est initialement sorti en 1998 sur Nintendo 64. C’est la première fois qu’il est réédité sur une console Nintendo. Banjo-Kazooie est disponible dès aujourd’hui sur le Nintendo Switch Online + Pack d’extension.

Un jeu qui met en scène un bon gros kinkajou loufoque appelé Banjo qui porte un petit short jaune très serré et qui balade dans un sac … dos d’un bleu pétant un nandou … la crête rouge et … la voix rauque. Quelle drôle de paire, vous vous dites. Et ça marche du tonnerre ! Les créatifs illuminés de Rare ont réalisé un exploit avec Banjo-Kazooie, le précurseur 3D de Banjo-Tooie. Tout commence quant la diabolique sorcière Gruntilda enlève Tooty, l’adorable petite sour de Banjo, pour l’utiliser comme cobaye dans les inventions qu’elle met au point afin de restaurer sa beauté fanée. Pas le temps de lambiner pour Banjo qui se met tout de suite en route pour délivrer sa sour avec l’aide de son inséparable compagnon Kazooie planqué dans son sac … dos. Pour le tandem, c’est un travail d’équipe de tous les instants afin d’éviter les nombreux obstacles et dangers rencontrés dans le repère de Gruntilda. Il faudra toute la force d’un Banjo assez costaud pour envoyer les ennemis au tapis, et la grande flexibilité de déplacement de Kazooie pour que notre duo puisse, au cours de son parcours, retrouver toutes les pièces nécessaires … la résolution des énigmes du jeu. Et si vous trouvez que vous n’en avez pas assez … contrôler l’infernal duo ours-oiseau, vous pouvez chercher le sorcier Mumbo Jumbo pour qu’il vous fasse bénéficier d’une grande variété de transformations magiques. Banjo et Kazooie peuvent apprendre plus de 20 mouvements différents, et croyez-moi, rien ne sera de trop pour traverser le repère de Gruntilda et ses neuf mondes bourrés d’aventures … vous couper le souffle.