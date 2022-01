HOA et Ever Forward arrivent en édition physique Nintendo Switch en mars 2022

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 21 janvier 2021 : Numskull Games, l’éditeur indépendant PM Studios et Just For Games ont le plaisir d’annoncer l’arrivée en édition physique des jeux indépendants HOA et Ever Forward sur Playstation 4, Playstation 5 et Nintendo Switch dès le mois de mars 2022.

HOA

Hoa est un magnifique jeu de puzzle-platforming aux illustrations peintes à la main, avec une musique agréable et une atmosphère paisible et relaxante. Faites l’expérience de la magie de la nature et de l’imagination en incarnant le personnage principal, Hoa, dans son voyage à travers des environnements époustouflants pour revenir là où tout a commencé.

Le personnage principal, Hoa, appartient à une tribu de fées ayant le pouvoir de prendre soin de la flore et de la faune. Les fées créent et maintiennent la vie et l’harmonie sur une île de plantes et de créatures magiques. À la suite d’un événement tragique, Hoa a été envoyée au loin alors qu’elle n’était qu’un bébé, ce qui l’a laissée sans aucun souvenir de qui elle est ni de ce qui s’est passé.

Acclamé par la critique, Hoa sera disponible en version physique sur Nintendo Switch et PlayStation 4 et 5 à partir du 11 mars 2022.

Ever Forward

Ever Forward est un jeu d’aventure et de réflexion qui suit l’histoire d’une jeune fille nommée Maya. Maya est perdue dans un monde étrange, quelque part entre la réalité et l’imagination. Elle est seule pour affronter son désespoir dans son voyage de découverte, où elle doit débloquer ses souvenirs et affronter ses peurs pour percer les secrets du monde. Les joueurs devront faire appel à leur sens de l’observation et à leur capacité de raisonnement pour résoudre de multiples énigmes afin de percer le mystère du passé de Maya et de découvrir les sombres secrets qu’elle a enfouis.