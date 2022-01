The Legend of Zelda: Majora’s Mask en février sur Nintendo Switch

Après l’annonce en décembre de Banjo-Kazooie en janvier (disponible depuis hier) sur le service d’abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Il est donc temps pour Nintendo de passer au prochain jeu Nintendo 64 qu’il est prévu d’ajouter: le mythique The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

Race against time to save a doomed land in The Legend of Zelda: Majora’s Mask, available to Nintendo Switch Online + Expansion Pack members in February! pic.twitter.com/ZWjPqjkINa

