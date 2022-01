Paris, le 25 janvier 2022 – SQUARE ENIX® présente un aperçu de cinq minutes de LIFE IS STRANGE™ REMASTERED COLLECTION, qui contient des versions améliorées des deux premiers titres de la franchise primée. Grâce à des personnages retravaillés et à une capture de mouvement améliorée, les joueuses et les joueurs pourront faire la rencontre des protagonistes légendaires Max et Chloe comme jamais auparavant ; sur Google Stadia, Xbox One, PlayStation®4, GeForce Now et PC sur Steam.

Cette vidéo montre les améliorations suivantes :

Le rendu en 4K native dans le moteur Unreal 4, avec une refonte du processus d’éclairage ;

Des nouveaux modèles de personnages améliorés pour la 4K et dotés d’un plus grand nombre de polygones et de détails morphologiques ;

Tous les modèles de personnages sont dotés d’animations plus expressives et riches en émotion, de mouvements de cheveux plus naturels et de larmes et blessures améliorées, entre autres ;

Les larmes et les expressions de Max sont plus détaillées grâce aux effets spéciaux améliorés ;

Les expressions et les yeux de Nathan et Chloe ont été retravaillés ;

De nouvelles animations de synchronisation labiale ;

De nouveaux éléments scéniques améliorés pour proposer plus de reflets et de meilleures textures ;

Des modèles et matériaux améliorés pour les objets clés, comme le seau dans les toilettes.

LIFE IS STRANGE REMASTERED COLLECTION sera disponible sur Google Stadia, PlayStation®4, Xbox One, GeForce Now et PC sur Steam le 1er février 2022. Les versions pour PlayStation®4 et Xbox One sont également compatibles avec les consoles de nouvelle génération PlayStation®5 et Xbox Series X|S. La version pour Nintendo Switch sera disponible plus tard.

Les personnes qui ont acheté l’Édition Définitive de LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS auront également accès à LIFE IS STRANGE REMASTERED COLLECTION.