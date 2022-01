Les sorties et les nouvelles promotions de la semaine sur Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Pokemon Legends: Arceus

Reverie Knights Tactics

Broken Blades

Cake Invaders

Calturin

Circus Pocus

COGEN: Sword of Rewind

Darkness and Flame: Born of Fire

Don’t Be Afraid

Elasto Mania Remastered

Froggy Crossing

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2

Hidden Paws

Magic Pen Color Book

Pandemic Shooter

Peace, Death! 2

PopSlinger

Pyramids Slot Machines

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Serin Fate

Summertime Madness

Super Onion Boy 2

The Longest Road on Earth

Trigonal

Unforeseen Incidents

Vagante

Nintendo Switch Online + Expansion Pack

NC

Précommandes Nintendo Switch :

NC

Démo de la semaine :

Dynasty Warriors 9 Empires

Farm for your Life

Les DLC de la semaine :

COGEN: Sword of Rewind

DEMON GAZE EXTRA

hexceed

MONSTER HUNTER RISE

MUSYNX

MY HERO ONE’S JUSTICE 2

Prison Architect: Nintendo Switch Edition

R-Type® Final 2

Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun!

Les promotions de la semaine :