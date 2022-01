La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 8.2GB

Monark – 6.9MB

Rune Factory 5 – 5.8GB

Maglam Lord – 5.0GB

Frog Ball Rerolled – 1.8GB

The Sealed Ampoule – 1.7GB

Broken Blades – 884MB

Kharon’s Crypt – Even Death May Die – 731MB

Food Delivery Battle – 655MB

Welcome to Elk – 619MB

Sword of Elpisia – 610MB

Draw a Stickman: EPIC – 607MB

PowerSlave Exhumed – 446MB

Phlegethon – 413MB

EGGLIA Rebirth – 379MB

Breakout: Recharged – 334MB

El Gancho – 312MB

Kittens and Yarn – 258MB

GUNGUNGUN – 162MB

Mania Fish – 125MB

The Song Out of Space – 67MB

Millie and Molly – 58MB

Smash Star – 52MB

Unstrong Legacy – 48MB

Jumping Helix Ball – 47MB

Super Shadow Break: Showdown! NINJA VS The Three KAIJUs – 32MB