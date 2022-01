Trois nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch aujourd’hui

Un dimanche calme où tous le monde est sur Arceus…

On commence aujourd’hui avec QUByte Classics – The Humans by PIKO qui est annoncé pour la semaine prochaine, le 3 février sur l’eShop de la console hybride pour 7,99€.

Les humains sont l’un des premiers jeux de son époque à présenter la coopération au sein des personnages pour atteindre les objectifs qui sont de s’assurer que votre tribu sera en vie à la fin de la journée, l’organisation est la clé et la pré-planification de votre temps est hautement important. Le joueur contrôle un groupe d’humains et peut basculer entre n’importe quel humain à tout moment, afin de terminer un niveau, il est souvent nécessaire d’utiliser certains outils ou capacités, tels que l’empilement pour atteindre un rebord élevé. Par exemple, la lance, un outil obtenu dans le premier niveau du jeu, peut être lancée à travers des trous vers d’autres humains, utilisée pour sauter, lancée pour tuer des dinosaures ou d’autres ennemis, ou brandie pour retenir temporairement les dinosaures.

L’éditeur PID Games et le développeur Tomo Camp ont annoncé que le prochain platformer Pompom sortira sur Switch. Le projet vise actuellement une sortie en 2022. Si Pompom a pour personnage principal un hamster, vous ne le contrôlez pas directement. Vous contrôlez plutôt tout le reste de la scène, qu’il s’agisse de poser des briques, des ressorts, des canons ou des parapluies. En fin de compte, il s’agit de modifier le monde afin de créer un chemin sûr pour aider Pompom à vaincre le méchant Captain Cat.

En battant des ennemis et en collectant des objets, vous pouvez utiliser ces objets et interagir avec le monde. Parmi ces objets, on trouve des canons d’où l’on peut s’envoler, des cordes pour se balancer, des lianes à couper, la possibilité de figer le temps, etc. En termes de caractéristiques générales, Pompom aura huit mondes à explorer. Les zones comprennent des plages pleines de poissons volants, des temples anciens dans des jungles profondes, et même l’espace. Vous sauterez sur des poissons volants, esquiverez des flèches, chasserez des esprits vengeurs, nagerez devant des piranhas, affronterez des soucoupes volantes, etc.

Et on termine aujourd’hui avec Sky Fleet qui est annoncé sur Nintendo Switch pour 2022.

Envolez-vous dans Sky Fleet pour défendre des îles volantes sacrées, bâtissez des bases et des tours puissantes pour protéger leurs ressources et repoussez les vagues de drones ennemis qui tentent d’y extraire toutes les richesses ! Bienvenue dans Sky Fleet ! Vos compagnons et vous avez été recrutés pour vous envoler dans notre toute dernière innovation militaire : le dirigeable de combat. Nos îles volantes sacrées subissent les attaques d’une grande flotte de drones ennemis. Recrue, votre mission est simple : Montez dans votre dirigeable, rendez-vous sur place et ouvrez le feu avant que cela ne dégénère en une guerre totale ! Vous ne combattrez pas seul. Nos ingénieurs suivront votre escouade de dirigeables dans les nuages pour établir une ligne de défense contre la menace des drones et protéger l’écosystème de notre héritage flottant.

Vous ne combattrez pas seul. Nos ingénieurs suivront votre escouade de dirigeables dans les nuages pour établir une ligne de défense contre la menace des drones et protéger l’écosystème de notre héritage flottant. L’ennemi ne va pas rester, ou plutôt flotter, sans rien faire. Ces îles renferment des richesses capables d’accélérer la production de drones ennemis. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver ! Une fois que vos dirigeables seront munis d’armes mortelles, vous pourrez partir au combat. Détruisez tous vos ennemis et laissez le soin aux ferrailleurs de s’occuper des épaves !