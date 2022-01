Record of Lodoss War: Deedlit In Wonder Labyrinth arrive en édition physique sur Nintendo Switch

« Nous sommes fiers et honorés de faire découvrir ce magnifique jeu tiré de la licence culte Record of Lodoss War dont nous sommes fans depuis de nombreuses années ! » déclare Michael Binkowski, CEO de Red Art Games.

À propos de Record of Lodoss War: Deedlit In Wonder Labyrinth:

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth est un Metroidvania en 2D développé sous la supervision de Ryo Mizuno retraçant l’histoire de Deedlit et des événements qui ont débouché sur Les Chroniques de la guerre de Lodoss : le Diadème de l’alliance.

Ce nouvel épisode a été pensé autant pour les fans de la série que les néophytes.

— Histoire —

Deedlit se réveille brusquement dans un lieu inconnu. Où suis-je ? Qu’est-ce qui m’a amenée ici ? Sans personne pour l’aiguiller, ses questions se heurtent au silence.

En quête de réponses, Deed n’a d’autre choix que d’avancer…