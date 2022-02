Phantom Breaker : Omnia ajoute deux nouveaux personnages jouables

‘Artifactor’ et ‘Maestra’ rejoignent le jeu de combat 2D qui arrivera le 15 Mars 2022

El Segundo, Californie. – 1er février 2022 – Le studio Rocket Panda Games et le développeur MAGES sont ravis d’annoncer que deux nouveaux personnages ont été ajoutés au roster de Phantom Breaker: Omnia, le remaster de la célèbre saga de combats 2D, qui sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam (PC) le 15 mars 2022. Artifactor et Maestra rejoindront le combat le 15 mars 2022.

Phantom Breaker: Omnia est une mise à jour massive de Phantom Breaker: Extra, un jeu de combat en 2D de type anime sorti uniquement au Japon en 2011. Pour la première fois dans l’histoire de la série, ce chapitre sera disponible pour le public occidental, incluant de nouveaux personnages, des graphismes full HD, et bien plus encore !

Artifactor : Une architecte cosmique capricieux issu d’une race d’êtres divins connus comme des Révérends. L’un des créateurs originaux de l’univers, les soi-disant «Fu-mension Artifacts» – des armes mystiques d’une grande force – étaient des outils de sa conception utilisés pour construire la réalité telle que nous la connaissons. Elle est actuellement la seule révérende connue qui existe encore. Artifactor est exprimé (jouée) par Yui Nakajima (japonais) et Cassandra Lee Morris (anglais).

Maestra : Elle a habité autrefois dans l’artefact Fu-mension de Mikoto, Maestro, jusqu’à ce que le souhait de Mikoto de ne pas se battre la fasse se manifester. Bien que naïve et un peu maladroite en dehors du combat, elle se bat courageusement à la place de Mikoto et aime beaucoup sa maîtresse. Toujours protectrice, elle reste à tout moment aux côtés de Mikoto. Maestra est exprimé par Mai Sato (japonais) et Xanthe Huynh (anglais).

Artifactor et Maestra porteront la liste des personnages à un total de 20 personnages jouables.

» Le voyage a été extrêmement long », a déclaré le producteur SakariP, « mais je suis ravi de pouvoir enfin montrer nos nouveaux personnages dans « Phantom Breaker : Omnia ». Au nom de l’équipe de développement, j’espère qu’Omnia répondra à toutes les attentes des fans passionnés de Phantom Breaker et que nous pourrons continuer à construire la saga Phantom Breaker ensemble. »

Phantom Breaker : Omnia sera le premier titre de jeu de combat de la franchise à connaître une sortie occidentale après le lancement réussi en 2013 du spin-off beat ’em up à défilement latéral en 2D Phantom Breaker : Battle Grounds qui s’est vendu à plus de 400 000 exemplaires.

Dans le jeu, un homme mystérieux, nommé « Phantom » travaille dans l’ombre pour attirer de puissants combattants dans une bataille perpétuelle les uns contre les autres. Il leur confère des armes mystiques connues sous le nom de « Fu-mension Artifacts » et promet le prix ultime au gagnant : un vœu. À l’insu de ces espoirs choisis, cependant, leurs affrontements ébranlent le tissu de l’espace-temps lui-même, affaiblissant les barrières entre les univers parallèles et rapprochant Phantom d’un pas de plus vers son désir le plus cher : le retour de ses pouvoirs destructeurs et la fin du monde.

Phantom Breaker: Omnia sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam (PC) le 15 mars 2022.

À propos de Phantom Breaker: Omnia

LE FEU DANS VOTRE COEUR BRÛLE !

Phantom Breaker: Omnia est un jeu de combat en 2D thème anime au rythme rapide qui met en scène 20 personnages uniques, opposés les uns aux autres pour réaliser leurs plus grands souhaits. La possibilité de choisir entre 3 styles de combat séduira les joueurs chevronnés tout en rendant le jeu accessible aux nouveaux venus. Le jeu met en scène deux personnages invités, Kurisu Makise de Steins;Gate et Rimi Sakihata de Chaos;Head, ainsi que deux nouveaux personnages créés spécialement pour Phantom Breaker : Omnia.