Skautfold: Shrouded in Sanity annoncé sur Nintendo Switch

Paris, le 3 février 2022 – L’éditeur français Red Art Games est fier d’être l’éditeur numérique de l’action-aventure du studio Pugware de SKAUTFOLD: SHROUDED IN SANITY qui sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One pour 9,99 € / 9,99 $ / 8,99 £ le 11 février 2022 !

Situé dans le cadre historique alternatif de l’empire angélique de Britannia de 1897, votre contrat vous ordonnera d’éliminer la source du brouillard artificiel qui enveloppe le manoir Berelai. Découvrez les secrets du domaine, en cherchant des réponses parmi les habitants violents. Une folie étrange et repoussante s’est emparée des serviteurs errant dans les couloirs, et ils attaqueront à vue, car leur folie est enracinée dans une compréhension plus profonde de l’insignifiance cosmique. Pour repousser ces atrocités, utilisez votre canne Iaito et le fusil Waltham A9. Guérissez vos blessures avec vos concoctions Vitae. Attention, quels que soient les événements surnaturels qui ont eu lieu, votre santé mentale sera mise à l’épreuve à mesure que la vérité se dévoilera dans ce brouillard affamé et dévorant.

Une édition physique sur PlayStation 4 sera également disponible sur le Red Art Games Store le jeudi 10 février à 17 heures (heure de Paris) avec une quantité très limitée de 999 exemplaires pour 19,99€.