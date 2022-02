The Pokémon Company International voit ses ventes décoller en Europe à l’occasion du 25e anniversaire du jeu de cartes à collectionner et des jouets Pokémon

Londres, le 07 Février 2020. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé que Pokémon a connu une incroyable année 2021 en termes d’activité commerciale, avec une augmentation significative des ventes dans toute l’Europe pour le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC) et les jouets Pokémon, alors que la marque célébrait son 25e anniversaire.

Nommée « Best Gaming Licensed Property » lors des Licensing Awards 2021, Pokémon a été la marque n° 1 en France, en Belgique et aux Pays-Bas pour l’année 2021. Elle a connu la plus forte augmentation des ventes d’une année sur l’autre parmi toutes les marques répertoriées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, selon les chiffres enregistrés par le service de suivi des ventes de NPD Group Toys.

Pokémon a été la première marque de jouets NPD en France, avec des ventes presque deux fois supérieures à celles de la marque classée en seconde place, et une croissance de 102 % par rapport à l’année précédente. Pokémon compte également cinq articles dans le top 50 des jouets de l’année, dont l’Académie de Combat du JCC Pokémon, la toute première adaptation du JCC en jeu de société qui a remporté la catégorie « Game of the Year » aux États-Unis lors des Toy of the Year Awards 2021. L’Académie de Combat est arrivée en 7e position avec plus de 5 millions d’euros d’articles vendus.

En 2021, Pokémon a battu ses précédents records en Allemagne et au Royaume-Uni. La marque est arrivée 9e en Allemagne avec une croissance de 100 %, et 7e au Royaume-Uni avec une croissance de 78 %.

Pokémon est arrivée en première position en Belgique et aux Pays-Bas, réalisant une croissance incroyable de 183 % aux Pays-Bas et de 125 % en Belgique, où ses ventes étaient presque deux fois supérieures à celles de la marque classée en seconde position.

En plus du succès que rencontre Pokémon en Europe occidentale, TPCi envisage une croissance future et étend ses efforts de marketing pour le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon à la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et Israël.

La nouvelle extension Épée et Bouclier – Stars Étincelantes du JCC Pokémon, qui introduit la mécanique de jeu des Pokémon-VSTAR, sortira le 25 février.

Pokémon offre une gamme variée de jouets incroyables pour les fans de la marque. Parmi les dernières nouveautés, nous retrouvons le Pikachu Célébration Mega Construx de chez Mattel, le jeu de stratégie captivant Labyrinthe Pokémon de Ravensburger, et la gamme d’articles aux multiples récompenses de chez Jazwares, dont le Cartable de jeu Volcan Pokémon.

« L’année 2021 a été exceptionnelle pour Pokémon », nous a confié Mathieu Galante, Licensing Director (EMEA) chez The Pokémon Company International. « Notre programme chargé d’activités et le lancement de nouveaux produits variés et de qualité, y compris de nombreux articles célébrant l’anniversaire de la marque, ont suscité une énorme demande et une forte augmentation des ventes. Nous sommes ravis de l’incroyable performance en termes d’activité commerciale, cela démontre que cette marque emblématique a toujours sa place dans la société actuelle, et nous continuons de travailler dur pour apporter de nouvelles innovations aux fans dans les prochains mois. »

« Les ventes du JCC Pokémon ont été tout simplement sensationnelles en 2021, battant tous les records », a déclaré Simon Benton, VP des ventes du JCC Pokémon en Europe. « Nous tenons à remercier nos partenaires et distributeurs pour leur soutien continu en permettant aux consommateurs d’accéder à nos produits. Pokémon est la première marque NPD dans trois pays et a également enregistré des revenus incroyables à trois chiffres sur l’année dans la majorité de nos territoires clés. Ces chiffres viennent confirmer le succès phénoménal du 25e anniversaire de la marque. Avec plus de cartes du JCC prêtes à être distribuées en Europe de l’Est, nous sommes impatients d’étendre notre présence en 2022. »

Le phénomène Pokémon démarra au Japon en 1996 sous la forme d’un jeu de rôle sur consoles Game Boy de Nintendo, et s’étendit aux États-Unis et à l’Europe en 1998 et 1999. Depuis, Pokémon est devenu l’une des marques de divertissement les plus populaires au monde, elle comprend des jeux vidéo, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, des jeux et applications mobiles, une série animée et des films, des évènements de compétition Play! Pokémon et des produits sous licence.

C’est l’une des franchises de jeux vidéo les plus appréciées, avec plus de 368 millions de jeux vidéo vendus dans le monde. De plus, plus de 22 milliards de cartes du JCC Pokémon ont été livrées dans 77 pays et en 13 langues, tandis que le jeu mobile Pokémon GO a été téléchargé plus d’un milliard de fois dans le monde depuis son lancement en 2016. Plus de 1 000 épisodes de la série animée, répartis sur 24 saisons, sont diffusés sous licence dans 176 pays et régions et dans plus de 30 langues.