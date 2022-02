La saga culte Kingdom Hearts est maintenant disponible sur Nintendo Switch, en streaming via le cloud

Une réduction d’achat de 20 % est disponible jusqu’à fin février

Paris, le 10 février 2022 – Dans le cadre des festivités autour du 20e anniversaire de la saga, SQUARE ENIX Ltd. et Disney annoncent que quatre jeux KINGDOM HEARTS cultes sont désormais disponibles pour la première fois sur Nintendo Switch™, en streaming via le cloud.

Il s’agit de KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue, KINGDOM HEARTS III ainsi que le contenu téléchargeable Re Mind et la collection tout-en-un KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE. Les personnes qui achètent KINGDOM HEARTS III avec le contenu téléchargeable Re Mind séparément ou avec la collection tout-en-un recevront la Keyblade Réunion rouge à utiliser dans ce jeu.

Les joueuses et les joueurs peuvent tester leur connexion avant d’acheter les jeux grâce aux démos jouables gratuites de trois des jeux, y compris celle de KINGDOM HEARTS HD 1.5 +2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue et KINGDOM HEARTS III et le contenu téléchargeable Re Mind.

Le premier jeu de la franchise KINGDOM HEARTS est sorti il y a vingt ans, en 2002, marquant ainsi le début de la collaboration de longue date entre SQUARE ENIX et Disney. Depuis, plus de 35 millions d’exemplaires des jeux de la franchise ont été vendus dans le monde entier. Les fans qui attendaient avec impatience l’arrivée Sora, Donald, Dingo et de nombreux autres personnages Disney et Pixar sur Nintendo Switch, peuvent désormais suivre leurs aventures à travers tous les titres de la saga culte, du KINGDOM HEARTS original au jeu KINGDOM HEARTS III et son contenu téléchargeable Re Mind.

Les jeux peuvent être commandés ici : www.kingdomhearts.com/switch.

Les jeux de la franchise KINGDOM HEARTS sont maintenant disponibles en streaming via le cloud sur Nintendo Switch dans certaines régions* et sont classés PEGI 12.

*Les jeux de la franchise KINGDOM HEARTS en version cloud sont maintenant disponibles dans les territoires suivants : Japon, États-Unis et Canada, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Corée du Sud et Hong Kong.