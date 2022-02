La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Chocobo GP – 6.3GB

Little Orpheus – 3.8GB

Time Loader – 3.3GB

FAR: Changing Tides – 2.9GB

Aeternum Quest – 2.3GB

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures – 2.2GB

Aztech Forgotten Gods – 1.8GB

Rover Mechanic Simulator – 1.6GB

Never Alone: Arctic Collection – 1.3GB

Primordia – 1.2GB

Red Colony 3 – 1.2GB

Ancient Islands – 1.0GB

From Heaven To Earth – 876MB

Conan Chop Chop – 866MB

THE Table Game – 830MB

Gravity Runner – 781MB

The Wild Case – 556MB

Gem Wizards Tactics – 469MB

Who Is Zombie – 386MB

Antarctica 88 – 352MB

Slide Stories: Neko’s Journey – 330MB

BigChick – 268MB

Beat Souls – 266MB

Tax Fugitive – 245MB

Mr Maker 3D Level Editor – 183MB

Light Up The Room – 140MB

Fluffy Cubed – 102MB

Duggy – 79MB

Mages and Treasures – 62MB

Edge Of Eternity – 58MB

One Gun Guy – 40MB