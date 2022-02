Focus acquiert Leikir Studio (Metal Slug Tactics)

Focus Home Interactive a acquis le développeur français Leiker Studio pour une somme non divulguée. Le studio parisien, composé d’une vingtaine de personnes, travaille actuellement sur Metal Slug Tactics. Il a également sorti le roguelike fantastique Roguelords en septembre de l’année dernière. Metal Gear Tactics sera publié par Dotemu, partenaire de Leiker et filiale de Focus, dans le courant de l’année 2022 (on l’espère).

« Nous sommes heureux de rejoindre le Focus Group car il s’agit d’une étape importante pour la croissance de notre studio », a déclaré Aurélien Loos, président et fondateur de Leiker. » Cette acquisition valide notre stratégie de multi-production et va nous permettre d’atteindre de nouveaux sommets qualitatifs et créatifs. C’est une belle reconnaissance du travail accompli par nos équipes depuis plusieurs années. »

Christophe Nobileau, président de Focus, ajoute : « Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux talents capables de grandir et de soutenir les ambitions de notre groupe, et le studio Leikir, dirigé par Aurélien Loos, est une acquisition de choix pour atteindre cet objectif. »