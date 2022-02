La pénurie de composants de la Nintendo Switch commence à avoir un impact sur la marge brute

Ce n’est un secret pour personne, il y a des pénuries de composants pour toutes sortes de technologies, y compris la Nintendo Switch.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré que la situation commence à avoir un impact sur le bénéfice brut de l’entreprise en raison de l’augmentation des coûts. Lors du briefing sur les résultats financiers de Nintendo la semaine dernière, Furukara a expliqué que la « hausse est graduelle » et qu’il n’y aura qu’un faible impact pour cette année fiscale. Cependant, « si les coûts se maintiennent aux niveaux actuels tout au long de l’année fiscale prochaine également, alors nous nous attendons à ce que la rentabilité du matériel diminue en conséquence par rapport à cette année fiscale. » Il est également mentionné que la Switch OLED a une marge bénéficiaire plus faible que la Switch standard et la Switch Lite.

« La Nintendo Switch a été lancée il y a plusieurs années et nous avons continué à travailler pour réduire les coûts, mais les récentes pénuries de composants entraînent une hausse des coûts. Et même si la hausse est graduelle, elle a eu un impact sur notre marge brute. Pour l’ensemble de l’année, nous prévoyons que cet impact sera mineur pour cet exercice, mais si les coûts se maintiennent aux niveaux actuels tout au long de l’exercice suivant, nous nous attendons à ce que la rentabilité du matériel diminue en conséquence par rapport à cet exercice. De plus, comme nous l’avons déjà mentionné, la Nintendo Switch – Modèle OLED a une marge bénéficiaire plus faible que la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite. À moins que la situation ne change radicalement, nous ne prévoyons pas d’amélioration de la rentabilité au cours du prochain exercice fiscal et au-delà. Cela dit, ces augmentations de coûts n’affectent pas nos plans de production, et nous continuerons à produire le volume nécessaire pour répondre à la demande.

En ce qui concerne la production et les ventes de console Nintendo Switch, nous avons pu produire suffisamment de consoles pour répondre à la demande pendant la première moitié (avril-septembre), et les magasins avaient des stocks dans le monde entier. Mais dans les mois qui ont suivi le mois d’octobre, qui comprend la période des fêtes de fin d’année où les ventes sont à leur plus haut niveau, la situation a varié selon les régions. Au Japon et en Europe, il y a eu des pénuries temporaires de Nintendo Switch – Modèle OLED, mais en général, pour la famille Nintendo Switch dans son ensemble, nous avons pu produire et fournir suffisamment de consoles pour répondre à la demande. En revanche, aux États-Unis, les pénuries se sont poursuivies à partir de la troisième semaine de novembre (Thanksgiving).

En décembre, nous n’avons pas été en mesure de répondre à l’ensemble de la demande, et cette situation s’est poursuivie jusqu’au début de l’année. Depuis le début de cette année fiscale, nous avons dit que les perspectives sont incertaines en raison des pénuries de semi-conducteurs et d’autres composants. Nous n’avons pas vu de signes de changements majeurs depuis que nous sommes entrés en 2022, donc la situation reste la même. Si nous avons pu vendre du matériel pendant les fêtes de fin d’année au même niveau que l’année précédente dans ces circonstances, c’est en grande partie grâce au soutien de nos entreprises partenaires, et je tiens à leur exprimer ma profonde gratitude pour cela. À l’avenir, nous nous efforcerons de fabriquer autant de matériel que possible pour satisfaire la demande. »