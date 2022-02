Le plein de vidéos pour Kirby, Rune Factory 5 et Nintendo Switch Sports

Kirby et le monde oublié / Kirby and the Forgotten Land

Je vous propose de faire un petit tour des vidéos de gameplay du moment issues des sites officielles ou autres comptes Twitter officiels. Certaines sont sans aucun son.

Nintendo Switch Sports: Frappez, lancez et smashez pour décrocher la victoire dans une collection de disciplines sportives qui vous plonge au cœur de l’action ! Jouez avec vos proches en local ou en ligne, ou mesurez-vous à des compétiteurs du monde entier dans ce nouvel opus de la série Wii Sports. Utilisez les manettes Joy-Con pour participer à six disciplines : le football, le volley-ball, le bowling, le tennis et le chambara, et jouez en réalisant des mouvements qui seront reproduits dans le jeu. Il est aussi possible d’attacher un Joy-Con à la jambe en utilisant la sangle de jambe incluse avec la version physique du jeu pour participer à des séances de tirs au but. De plus, le golf fera son arrivée en tant que septième discipline cet automne via une mise à jour gratuite. Préparez-vous à bouger avec l’arrivée de Nintendo Switch Sports le 29 avril. Le jeu pourra être précommandé sur le Nintendo eShop peu après la fin de la présentation. Un Online Play Test sera aussi organisé les 19 et 20 février pour les abonnés Nintendo Switch Online.

Dans la petite ville frontalière de Rigbarth, des événements étranges se produisent qui affectent les runes responsables de l’équilibre entre humanité et nature… En tant que nouvelle sentinelle du SEED, l’organisme de maintien de la paix, vous protégez la ville frontalière en capturant les monstres à problèmes grâce au sceau magique que le SEED vous a confié. Une fois vos devoirs accomplis, vous travaillez avec les habitants de Rigbarth et aidez la ville à se développer grâce aux récoltes, aux festivals et aux nouvelles rencontres ! L’équilibre paisible venant à se dérégler, le moment viendra cependant de faire vos preuves. Faites équipe avec d’autres habitants et embarquez pour une grande aventure : découvrez les mystères qui règnent sur le pays et développez vos pouvoirs cachés pour empêcher la descente du monde vers le chaos.

Kirby gagne une nouvelle dimension dans sa prochaine aventure sur Nintendo Switch ! Dans ce jeu, vous pourrez vous déplacer librement en 3D en utilisant les pouvoirs de Kirby. Quelles nouvelles péripéties attendent notre héros dans ce monde qui semble empli de ruines d’une ancienne civilisation ?