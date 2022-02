Chocobo GP fonce vers la ligne d’arrivée : les précommandes sont désormais disponibles

Les détentrices et détenteurs de la version complète du jeu pourront concourir en incarnant les personnages de la Saison 1 Cloud et Squall

15 février 2022 – SQUARE ENIX® l’a annoncé aujourd’hui : les précommandes au format numérique de Chocobo GP, un jeu de course de karts frénétique se déroulant dans l’univers Chocobo®, sont désormais ouvertes sur Nintendo Switch en prévision de la sortie officielle du jeu le 10 mars prochain. Faites chauffer les moteurs dans cette nouvelle aventure mécanique 100% Chocobo, pleine de magie et de retournements de situation, et retrouvez certains personnages des jeux Chocobo et FINAL FANTASY®… en particulier Vivi et Steiner de FINAL FANTASY IX ! Au nombre de ses multiples modes de jeu, Chocobo GP propose des modes multi-joueurs en ligne* et locaux pour que chaque joueuse et joueur puisse s’attaquer aux passionnants circuits, au cœur de célèbres décors de l’univers Chocobo et FINAL FANTASY.

SQUARE ENIX a aussi fait l’annonce de la first Season, à laquelle joueuses et joueurs pourront participer via le mode Chocobo GP, un tournoi à élimination directe regroupant 64 pilotes. D’une durée d’environ deux mois, chaque Saison offrira des récompenses spéciales, à remporter en améliorant son score et son niveau de saison, et tout cela en participant au mode Chocobo GP. Un Pass de Prix optionnel sera aussi disponible à l’achat, ouvrant l’accès à des récompenses supplémentaires et à la capacité d’accumuler plus efficacement les ressources, telles que le Gil. Le Gil peut être utilisé pour acheter de nombreuses récompenses dans la Boutique Gil du jeu.

En guise de bonus pour toute inscription à la Saison 1, chaque joueuse et joueur** obtiendra 800 mythril (l’équivalent d’un Pass de Prix), et cela pendant une durée limitée***. Ce bonus débloquera le personnage Cloud de FINAL FANTASY VII en tant que récompense de niveau du premier Pass de Prix. De plus, les détentrices et détenteurs du jeu complet pourront obtenir le personnage Squall de FINAL FANTASY VIII dans la Boutique Gil.

Les précommandes numériques de Chocobo GP, un jeu disponible sur Nintendo Switch le 10 mars 2022, ont officiellement débuté. SQUARE ENIX lève également le voile sur la première Saison du jeu, qui durera environ deux mois, à découvrir dans le mode Chocobo GP, un tournoi en ligne à élimination directe pour 64 pilotes.

* Connexion Internet requise pour les parties en ligne. Afin d’utiliser les services en ligne, vous devez créer un compte Nintendo et accepter les conditions d’utilisation. La politique de confidentialité relative au Compte Nintendo est applicable. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Un jeu en ligne exige un abonnement en ligne payant. De plus d’informations sur la page des conditions d’achat et d’abonnement.

** Les joueuses et joueurs de la version complète de Chocobo GP et de Chocobo GP Lite pourront mutuellement recevoir ce bonus d’inscription, mais certaines restrictions s’imposeront à la Boutique Mythril de la version Lite. Tout mythril obtenu dans la version Lite sera attribué aux joueuses et joueurs qui amélioreront leur logiciel vers la version complète du jeu.

*** La date de clôture de la campagne de bonus de mythril sera annoncée à une date ultérieure.