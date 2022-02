Préparez-vous au combat avec Final Vendetta, le tout nouveau Beat’Em Up de Bitmap Bureau

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 16 février 2022 : Numskull, Bitmap Bureau et Just For Games ont le plaisir de dévoiler Final Vendetta, tout dernier jeu du studio à l’origine de Xeno Crisis et Battle Axe. Le jeu sortira en version physique (éditions Standard, Collector et Super Limitée) sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Playstation 4 en mai 2022.

Final Vendetta est un beat’em up en side-scrolling, rendant hommage aux titres d’arcade emblématiques des années 80 et 90, tels que Double Dragon et Final Fight. Jouable en mode solo ou coopératif, Final Vendetta est un jeu sans concession, avec une histoire unique, quatre modes de jeu différents et une bande-son dance/techno signée Featurecast, qui comprend également quatre morceaux exclusifs du duo de musique électro-dance Utah Saints, en tête des charts des années 90.

Final Vendetta est développé par Bitmap Bureau, la légendaire équipe de développement à l’origine des classiques à inspiration rétro que sont Xeno Crisis et Battle Axe. Final Vendetta reprend tout ce qui a fait la réputation de l’équipe Bitmap Bureau : un pixel art magnifiquement animé, un gameplay unique et excitant et une version moderne d’un genre rétro adoré.