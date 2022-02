Inukari et LIT annoncés sur Nintendo Switch, Ninja Issen arrivera cet été

L’éditeur RedDeerGames et le développeur Einzelartig Games ont annoncé l’arrivée d’Inukari – Chase of Deception sur Nintendo Switch.

L’univers du jeu est celui d’un monde où les gens ont cessé de respecter la nature, provoquant des catastrophes à travers le pays. Quelqu’un allume alors une bougie dans le sanctuaire d’un ancien dieu de la forêt, le personnage principal. Il lui incombe de rétablir l’ordre et la paix, ce qui permet aux gens de renouer avec la nature et de guérir le monde par la même occasion. La jouabilité d’Inukari – Chase of Deception est censée offrir une expérience de plateforme rétro classique. Vous traverserez 24 niveaux différents divisés en 3 mondes en collectant des objets et en battant une série d’ennemis et de boss. Le jeu arrivera cette année sur Nintendo Switch.

LIT: Bend the Light sortira le 3 mars sur Nintendo Switch via l’eShop pour 7,99 €.

En te plongeant dans une époque sans électricité, où seule l’imagination de brillants inventeurs faisait avancer le monde, LIT teste l’ingénieur qui sommeille en toi et te laisse la joie d’expérimenter avec la lumière.

Dans LIT, le mouvement de la lumière respecte les lois de la physique. Cela dit, les magnifiques chemins de lumière que tu créeras dans le jeu sont extrêmement difficiles à reproduire en vrai. Grâce à LIT, tu peux utiliser des miroirs et du verre pour refléchir et réfracter la lumière à ta guise.

Nos casse-têtes sont sans limites. Nous te donnons les outils, à toi de nous montrer la solution. Nous avons attribué un nombre de solutions possibles à chaque niveau, mais ne te laisse pas berner par ces chiffres ! Nous attendons simplement que des joueurs trouvent des solutions auxquelles nous n’avions pas pensé.

Des graphismes aussi réalistes que cartoonesques. Un bon tempo. Une musique relaxante qui t’immerge dans le jeu. Tout cela crée une atmosphère unique, mystérieuse et chaleureuse.

Lorsque la lumière frappe un miroir, elle est réfléchie. Lorsqu’elle frappe du verre, elle se réfracte. Des règles simples, mais qui offrent des milliers de possibilités et rendent chaque niveau unique et original.

LIT est un jeu très intuitif. Testé lors de plusieurs évènements gaming, il plaît aux joueurs de tous âges et de tous horizons. Tu aimes trouver des solutions et en inventer ? Tu cherches un jeu pour ton enfant de 5 ans ? Ou peut-être souhaites-tu initier ta mère aux jeux vidéo ?

L’éditeur CFK a confirmé une nouvelle fenêtre de sortie pour son jeu d’action aventure cyberpunk ninja Ninja Issen. Le titre est désormais prévu pour débarquer sur Nintendo Switch pour l’été 2022.