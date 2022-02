Top des ventes au Japon: un accueil plutôt froid pour Horizon Forbidden West

Voici le top des ventes de la semaine (du 14 février – 20 février 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Les exclusivités Sony sont rares, comme les bons jeux sur Ps5, est donc Horizon Forbidden West semblait assez attendu. Avec les très bonnes notes du jeu, grâce au porte-monnaie de Sony qui influe sur les rédactions du monde entier, le jeu foncièrement bon n’a pas trouver son public au Japon et fait un score moins bon que le premier (-17%). La sortie de la semaine c’est donc le Muso Touken Ranbu Warriors qui est une exclusivité Nintendo Switch. Comme quoi…

01./00. [NSW] Touken Ranbu Warriors # <ACT> (EXNOA) {2022.02.17} (¥7.980) – 113.159 / NEW

02./01. [NSW] Pokemon Legends: Arceus <RPG> (Pokemon Co.) {2022.01.28} (¥5.980) – 84.925 / 2.008.795 (-39%)

03./00. [PS4] Horizon Forbidden West # <RPG> (Sony Interactive Entertainment) {2022.02.18} (¥6.900) – 48.476 / NEW

04./00. [PS5] Horizon Forbidden West # <RPG> (Sony Interactive Entertainment) {2022.02.18} (¥7.900) – 43.012 / NEW

05./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.406 / 4.443.032 (-14%)

06./03. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 10.651 / 876.158 (-28%)

07./04. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.268 / 4.773.647 (-17%)

08./00. [PS4] The King of Fighters XV <FTG> (SNK) {2022.02.17} (¥7.200) – 9.062 / NEW

09./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.503 / 2.523.455 (-13%)

10./07. [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl # <RPG> (Pokemon Co.) {2021.11.19} (¥5.980) – 6.876 / 2.509.802 (-16%)

Encore une belle semaine pour la Nintendo Switch qui est toujours assez proche des 100k. Bonne semaine, même si médiocre dans le fond, pour la Ps5 avec 25k. Les temps glorieux de Sony au Japon semblent appartenir au passé.