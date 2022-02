Life is Strange: True Colors maintenant disponible au format physique sur Nintendo Switch

L’histoire d’Alex Chen, maintes fois récompensée, est maintenant disponible au format physique sur la console de Nintendo

Paris, le 25 février 2022 – SQUARE ENIX Ltd. sort aujourd’hui l’édition physique de LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS™ sur Nintendo Switch.

L’édition Nintendo Switch de LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS a été optimisée pour les modes téléviseur et portable. Les joueuses et les joueurs seront ainsi plongés dans cette énigme surnaturelle, quelque soit l’endroit où ils souhaitent jouer.

Dans cette aventure narrative saluée par la critique, les joueuses et les joueurs incarnent Alex Chen, une jeune femme douée d’un pouvoir secret qui lui permet d’absorber et de manipuler les émotions fortes des autres. Lorsque son frère meurt lors d’un prétendu accident, Alex doit accepter son pouvoir pour découvrir la vérité… et révéler les sombres secrets enfouis dans la ville.