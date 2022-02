La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

The Uncertain: Last Quiet Day – 4.1GB

Gal Gun Double Peace – 4.0GB

Aery – Calm Mind 2 – 2.7GB

Take Off: The Flight Simulator – 2.7GB

Ashwalkers – 1.8GB

Quest for Infamy – 1.8GB

Hundred Days – Winemaking Simulator – 1.3GB

The Cruel King and the Great Hero – 1.2GB

GRAND MOUNTAIN ADVENTURE WONDERLANDS – 1.1GB

Ancient Islands – 1.0GB

Gunborg: Dark Matters – 870MB

Ambition Record – 783MB

Two Hundred Ways – 696MB

LIT: Bend the Light – 496MB

Shiorinokotoha: DarkReflections – 480MB

Old Coin Pusher Friends – 409MB

Dr. Oil – 361MB

Menseki Genius – 289MB

Pretty Girls Breakers! – 260MB

Would you like to run an idol cafe? 2 – 237MB

Gav-Gav Odyssey – 102MB

MacGuffin’s Curse – 58MB

ELO 1100 Chess – 57MB

Ink Cipher – 53MB