Le Pokemon Presents n’a pas été mis en avant à cause de la guerre en Ukraine

Le Pokemon Presents a été annoncé jeudi dernier, mais de manière un peu discrète via Twitter. Alors que nous avons entendu parler de la présentation grâce à un site officiel au Japon, il n’y a pas eu d’annonce préalable en Amérique du Nord et en Europe. Il y avait une raison claire pour cela. La Pokemon Company a transmis une déclaration disant que les nouveaux Présents Pokemon « ne pouvaient pas être reportés ». Dans le même temps, elle a choisi de « réduire de manière significative la promotion de l’événement » à la lumière des « événements mondiaux majeurs qui se produisent en ce moment et des personnes touchées. » Bien que cela ne soit pas dit explicitement, nous pouvons supposer que cela est lié à l’invasion russe de l’Ukraine.