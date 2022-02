Knockout City: Velan Studios va auto-éditer son jeu en free-to-play

Après la saison 5 de Knockout City, le studio indépendant Velan Studios va se séparer d’Electronic Arts et devenir l’éditeur de son jeu, dans le but de travailler plus étroitement avec la communauté.

Ce changement s’accompagne également d’un changement de modèle économique: il devient free-to-play. Là où nous avions un période d’essai de 25 niveaux, nous pourrons maintenant jouer gratuitement. Ainsi, ils annoncent que le contenu de la saison 5 sera moins fourni que les précédentes afin qu’ils puissent se concentrer sur ce tournant.

Pour les joueurs ayant déjà acheté le jeu, l’éditeur annonce travailler sur un pack fidélité, qui sera disponible lors de la saison 6, qui contiendra des skins légendaires exclusifs, un boost d’xp ainsi que 2000 Holofriks, la monnaie du jeu.

Pour le moment, un compte EA reste nécessaire pour jouer.

