La saison 6 de Rocket League commence le 9 mars

SAN DIEGO – 7 mars 2021 – Psyonix, le développeur de jeux vidéo de San Diego, a annoncé le lancement de la saison 6 de Rocket League le 9 mars sur toutes les plateformes ! Rocket League s’anime avec la saison à venir et proposera une nouvelle variante d’arène, le Rocket Pass, une saison compétitive, un nouvel événement à durée limitée, et plus encore.

La saison 6 de Rocket League comprendra :

Variant Neo Tokyo (Comic) – Neo Tokyo a été transformé en une arène inspirée de la bande dessinée et sera disponible une fois la saison 6 commencée.

– Neo Tokyo a été transformé en une arène inspirée de la bande dessinée et sera disponible une fois la saison 6 commencée. Nouveau Rocket Pass – Le Rocket Pass de la saison 6 inclura la nouvelle voiture Nomad et comprendra des éléments tels que les roues Nomster, des décalcos, le Goal Explosion et bien plus encore !

– Le Rocket Pass de la saison 6 inclura la nouvelle voiture Nomad et comprendra des éléments tels que les roues Nomster, des décalcos, le Goal Explosion et bien plus encore ! Nouvel événement à durée limitée – Un nouvel événement à durée limitée, avec un nouveau mode à durée limitée sensationnel, sera disponible plus tard dans la saison. Plus d’informations seront révélées ultérieurement.

– Un nouvel événement à durée limitée, avec un nouveau mode à durée limitée sensationnel, sera disponible plus tard dans la saison. Plus d’informations seront révélées ultérieurement. Mises à jour supplémentaires – Les récompenses compétitives de la saison 5 seront distribuées peu de temps après le début de la saison 6 et pour plus d’informations sur ce qui s’en vient dans la saison à venir, lisez le dernier article de blog ICI.

La saison 6 de Rocket League sera en direct le 9 mars après une mise à jour du jeu le 8 mars à 16 h. PST (00h00 UTC le 9 mars). Si vous ou un membre de votre équipe êtes intéressé par les codes Rocket Pass Premium, veuillez nous en informer et nous vous enverrons un code lorsque la saison 6 sera en ligne.