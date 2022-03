Prinny Presents NIS Classics Volume 2 dévoile un nouveau trailer consacré à Z.H.P.

NIS America est heureux de dévoiler aujourd’hui un nouveau trailer pour Prinny Presents NIS Classics Volume 2, consacré à Z.H.P.: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman.

Dans cette vidéo, apprenez à personnaliser de la tête aux pieds votre personnage, mais également à établir votre propre base tout en visitant une myriade de cartes, chacune générée aléatoirement afin d’écrire votre histoire.

Pour rappel, cette compilation comprenant des versions retravaillées des jeux Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound et Z.H.P.: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman, sortira sur Nintendo Switch™ le 13 mai 2022 .

A propos du jeu :

Dans Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound, suivez l’histoire de Lord Zetta, un maître dans l’art de la guerre, dans sa quête pour envahir et réclamer des Sous-Mondes…. en tant que livre !? En utilisant des stratégies vicieuses, de puissantes magies et un vaste arsenal d’armes mortelles, Lord Zetta ne reculera devant rien pour conquérir les terres ennemies. Déployez votre armée grâce au système INVITE, une des mécaniques uniques du jeu qui vous permet de l’invoquer et de la déployer sur le champ de bataille, pour ainsi dominer vos ennemis !

Avec Z.H.P.: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman votre envie de partir à la conquête de nouvelles terres n’en est que plus forte grâce au système de personnalisation ultime vous permettant de créer votre personnage de la tête aux pieds ! Conçu pour mettre vos ennemis directement sur le banc de touche, il devra également établir une base et parcourir une myriade de niveaux, générés aléatoirement, faisant partie intégrante de votre histoire !

Caractéristiques :

De retour après dix ans d’attente : Deux classiques du RPG Stratégique font leur grand retour ! Découvrez Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound (avec du contenu inédit) et Z.H.P.: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman sur Nintendo Switch, pour la première fois depuis plus de 10 ans, avec maintenant les voix en anglais et en japonais !

: Deux classiques du RPG Stratégique font leur grand retour ! Découvrez Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound (avec du contenu inédit) et Z.H.P.: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman sur Nintendo Switch, pour la première fois depuis plus de 10 ans, avec maintenant les voix en anglais et en japonais ! Zetta…. Et Petta ? Dans Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound, vous incarnez Lord Zetta, un puissant Overlord cherchant à envahir et régner sur d’autres Sous-Mondes… en tant que livre ?! Découvrez aussi pour la première fois en Occident, une toute nouvelle histoire, avec le Petta mode.

Dans Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound, vous incarnez Lord Zetta, un puissant Overlord cherchant à envahir et régner sur d’autres Sous-Mondes… en tant que livre ?! Découvrez aussi pour la première fois en Occident, une toute nouvelle histoire, avec le Petta mode. Créez votre Ranger : Dans Z.H.P.: Unlosing Ranger vs. Darkdeath, utilisez le système de personnalisation avancé pour créer votre personnage de la tête aux pieds, établissez votre base et combattez à travers de nombreux niveaux générés aléatoirement et ainsi écrire votre propre récit héroïque.

Contenu de la « Deluxe Edition » :

Le jeu Prinny Presents NIS Classics Volume 2 sur Nintendo Switch™

sur Nintendo Switch™ La bande-son du jeu sur CD « NIS Classics Vol. 2 Anthology »

Le mini artbook « NIS Classics Vol. 2 Compendium »

Une boîte collector

Informations :