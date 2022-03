.hack/G.U. LAST RECODE disponible dès maintenant sur Nintendo Switch

.hack/G.U. LAST RECODE

Lyon, FRANCE – 11 Mars 2022 – La franchise .hack//G.U. débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch avec .hack/G.U. LAST RECODE, publié par BANDAI NAMCO Europe.

.hack/G.U. LAST RECODE est désormais disponible sur Nintendo Switch et inclut les quatre titres originaux de la franchise, Rebirth, Reminisce, Redemption et Reconnection.

Les joueurs peuvent incarner Haseo et à nouveau replonger dans le MMORPG « The World » un univers en réalité virtuel. Ils devront chasser des PK, ou Player Killers, et retrouver le redoutable Tri-Edge qui a tué l’avatar de l’amie de Haseo, Shino, provoquant son coma dans le monde réel.

Sortie pour la première fois en 2002, la franchise .hack//G.U. est un succès mondial cross-média porté par deux géants de l’animation japonaise : Ito Kazunori (Mobile Police PATLABOR) et Sadamoto Yoshiyuki (Neon Genesis Evangelion). Cette version remasterisée offre toute une chronologie et histoire pour découvrir ou redécouvrir la série classique du genre JRPG.