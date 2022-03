Palmarès de la Cérémonie des Pégases 2022

Curse of the Dead Gods

Paris, le 11 mars 2022 – Hier soir les professionnels du jeu vidéo se sont réunis pour la 3e cérémonie des Pégases. Les meilleurs talents français de l’industrie ont été récompensés devant 800 invités réunis à la Cigale et en multi diffusion sur France.tv, Twitch, MGG et Jeuxvideo.com.

Palmarès des Pégases 2022 :

Pégase du meilleur jeu vidéo : Deathloop d’Arkane Lyon

Pégase du meilleur jeu vidéo indépendant : Road 96 de Digixart

Pégase du meilleur jeu vidéo mobile : Northgard de Shirogames

Pégase du meilleur premier jeu vidéo : Solasta : Crown of the Magister de Tactical Adventures

Pégase du meilleur jeu vidéo étudiant : Lysfangha d’Isart Digital

Pégase au-delà du jeu vidéo : Road 96 de Digixart

Pégase de l’excellence visuelle : Deathloop d’Arkane Lyon

Pégase du meilleur univers sonore : Road 96 de Digixart

Pégase de l’excellence narrative : Road 96 de Digixart

Pégase du meilleur game design : Deathloop d’Arkane Lyon

Pégase du meilleur univers de jeu vidéo : Deathloop d’Arkane Lyon

Pégase de la meilleure accessibilité : Road 96 de Digixart

Pégase du meilleur service d’exploitation : Curse of the Dead Gods de Passtech Games et Focus entertainment

Pégase du meilleur jeu vidéo étranger : The Forgotten City de Modern Storyteller – Dear Villagers

Pégase du meilleur jeu vidéo indépendant étranger : Chicory : A Colorful Tale de Greg Lobanov – Finji

Pégase du meilleur jeu vidéo mobile étranger : Sparklite de Red blue Games

Pégase de la personnalité de l’année : Dinga Bakaba, Directeur créatif et dirigeant d’Arkane Lyon

Pégase d’honneur (à titre posthume) : Benoît Sokal, auteur de bandes dessinées et créateur de jeux vidéo

Pégase du public – Deathloop d’Arkane Lyon

