Road 96 remporte 5 récompenses lors de la Cérémonie des Pégases 2022

A l’occasion de la Cérémonie des Pégases qui a eu lieu le jeudi 10 mars 2022, Road 96, le jeu narratif procédural de DigixArt, a remporté les 5 récompenses suivantes :

Meilleur jeu vidéo indépendant

Prix « Au-delà du jeu vidéo »

Meilleur univers sonore

Excellence narrative

Meilleure accessibilité

« Nous sommes si fiers d’avoir remporté ces récompenses. Nous en espérions une seule… mais cinq c’est juste incroyable » déclare Yoan Fanise, PDG et Directeur Créatif de DigixArt. « Une grande partie du public souhaite de nos jours prendre part à des expériences innovantes. En effet, l’industrie du jeu vidéo a drastiquement changé au cours de ces dernières années. Road 96 est une création collaborative qui reflète la diversité de nos équipes. Le jeu prouve que le succès n’est pas une question de taille en ce qui concerne le projet ».

Pour célébrer cela, DigixArt et Ravenscourt annoncent que Road 96 sortira en version dématérialisée sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Xbox One le 14 avril 2022 . Le jeu est d’ores et déjà disponible sur PC via Steam, Epic et GOG, mais également sur Nintendo Switch.

A propos de Road 96 :

Été 1996, c’est le grand jour !

Vous prenez la route.

Aventure. Liberté. Évasion. Courses poursuites.

Fuyez Petria, fuyez le régime et restez en vie.

Au cours de ce périlleux road trip jusqu’à la frontière, vous rencontrerez des personnages hauts en couleur, et découvrirez les histoires et secrets qui les unissent dans une aventure en constante évolution. Mais chaque kilomètre parcouru présente un nouveau choix. Vos décisions changeront le cours de votre aventure, mais également les gens que vous rencontrerez, et peut-être même le monde. Des milliers de routes traversent la nation autoritaire de Petria.

Laquelle allez-vous emprunter ?