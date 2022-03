Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL dépasse les 20 millions de téléchargements

Du nouveau contenu solo est disponible gratuitement dès aujourd’hui

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) a le plaisir d’annoncer que Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL a désormais dépassé les 20 millions de téléchargements dans le monde. Le jeu vidéo de cartes à succès est sorti le 19 janvier et a atteint ce nouveau palier en moins de deux mois.

En complément, dès aujourd’hui, les duellistes peuvent profiter d’une nouvelle histoire et de nouvelles missions dans le Mode Solo basés sur le type de deck « Prévisions Météorologiques ». Le nouveau Portail est disponible dès à présent avec de nombreuses récompenses à débloquer.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL transpose le populaire JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh! au format numérique. Des Duels en résolution 4K*, plus de 10 000 cartes à collectionner*, un mode solo, des affrontements en ligne, des tournois, des événements et bien plus encore attendent les joueurs.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est disponible gratuitement avec des achats in-game sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS et Android.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.

À ce jour, le célèbre JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! est distribué dans plus de 80 pays et traduit dans 9 langues, et apprécié par des fans de tous âges.