Une version physique pour Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy sur Nintendo Switch

Dans la rubrique « non vraiment, il ne fallait pas, non vraiment j’insiste », Funbox Media Ltd et eastasiasoft ont annoncé que Waifu Discovered 2 : Medieval Fantasy allait bénéficier d’une sortie physique en Europe le 13 mai 2022. Cette sortie se distingue par une paire de fonctionnalités que vous ne trouverez que dans la version physique.

Mode entièrement non censuré déblocable en jouant.

9 cartes plastifiées brillantes, recto-verso, contenant une image de chaque personnage, habillé d’un côté et « découvert » de l’autre.

Ce qui ne parait pas beaucoup sachant que la boite devrait être vendue environ 40€ et que le jeu sur l’eShop est à 9,99€…

Tandis qu’un sort de vieillissement contamine les vêtements de huit superbes jeunes filles en tenues médiévales, tu incarnes l’un des légendaires Ninjas Uma chargés de les protéger. Usant de magie pour miniaturiser et affronter les forces démoniaques qui se cachent derrière cette menace, les Ninjas Uma se précipitent dans la bataille au nom de l’amour et de la bravoure ! Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy est un shoot’em up à défilement vertical facile à maîtriser et addictif. Choisis un personnage, fais évoluer ton vaisseau à mesure que tu élimines les monstres malveillants, récupère des gemmes et détruis les vêtements contaminés. Entre les niveaux, achète des objets ou des améliorations permanentes et écoute les potins de la mystérieuse marchande. Choisis ensuite une nouvelle jeune fille à sauver, en découvrant au passage quelques séduisantes parties de son anatomie.