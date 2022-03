Disco Elysium est dès maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch

Los Angeles, Etats-Unis, Saint-Ouen, France – 15 mars 2021 : Iam8bit, Skybound Games, le studio primé ZA/UM et Just For Games ont le plaisir d’annoncer que l’édition physique du jeu de rôle primé Disco Elysium – The Final Cut est dorénavant disponible sur Nintendo Switch.

Précédemment disponible sur Playstation 4 et Xbox One avec mise à niveau next-gen, cette édition au détail comprends un poster dépliant de 46 par 61cm et un code de téléchargement pour un artbook numérique étendu de plus de 190 pages.

De plus, avec la récente mise à jour « Jamais Vu » sur toutes les plateformes, une variété de nouveaux contenus et d’améliorations des performances sont désormais disponibles pour les joueurs sur Nintendo Switch, notamment une optimisation considérable des temps de chargement.