Phantom Breaker: Omnia sort aujourd’hui sur Nintendo Switch !

Le jeu de combat animé 2D au rythme effréné de Rocket Panda Games et MAGES débarque sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch

El Segundo, Californie, 15 mars 2022 – L’éditeur Rocket Panda Games et le développeur MAGES célèbrent le lancement de Phantom Breaker: Omnia aujourd’hui ! Le jeu est maintenant disponible sur PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch à partir d’aujourd’hui pour 39,99 EUR / 30,99 GBP / 33,99 USD.

Une édition collector Phantom Breaker: Omnia physique spéciale sera disponible ultérieurement sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. En collaboration avec Limited Run Games, l’édition collector comprendra une bande-son sur CD, des pin’s émaillés, un artbook, une figurine en acrylique et la peluche M’s Bunny ! Les précommandes sont désormais disponibles sur le site Limited Run Games jusqu’au 10 avril 2022.

« Après 10 ans dans les limbes du jeu vidéo, nous sommes très heureux que les fans de jeux de combat puissent enfin découvrir Phantom Breaker: Omnia, » a déclaré Gail Salamanca, cofondateur de Rocket Panda Games. « Je suis extrêmement fière de ce que notre équipe de développement et nos partenaires ont accompli avec Phantom Breaker: Omnia et j’espère que tout le monde prendra autant de plaisir à y jouer que nous en avons eu à le faire. Ce n’est que le début de la franchise Phantom Breaker, et nous avons hâte d’explorer davantage son univers et ses personnages après Omnia. »

Histoire:

Un homme mystérieux, connu uniquement sous le nom de » Phantom « , apparaît à Tokyo pour manipuler des adolescents vulnérables afin qu’ils se battent entre eux, en leur conférant des armes mystiques d’une grande force connues sous le nom de » Fu-mension Artifacts « . En échange, il leur promet d’exaucer leur vœu s’ils survivent. Les affrontements féroces entre ces artefacts provoquent des distorsions de l’espace-temps, qui compromettent les frontières entre les univers parallèles. L’effondrement de ces univers parallèles finit par briser le sceau, libérant les pouvoirs destructeurs de Phantom.

Caractéristiques

20 Personnages – Comprend tous les personnages de Phantom Breaker: Extra comme Kurisu, Makise de Steins;Gate et deux tout nouveaux personnages créés spécialement pour Phantom Breaker : Omnia.

Comprend tous les personnages de Phantom Breaker: Extra comme Kurisu, Makise de Steins;Gate et deux tout nouveaux personnages créés spécialement pour Phantom Breaker : Omnia. Trois styles de combat différents : Rapide, Difficile, et Omnia – Changez radicalement la vitesse, la puissance et le style de jeu de vos personnages en fonction de votre choix.

Changez radicalement la vitesse, la puissance et le style de jeu de vos personnages en fonction de votre choix. Des combos complexes retravaillés et rééquilibrés – Réaliser des combos et des attaques spéciales incroyables n’a jamais été aussi facile que dans Phantom Breaker : Omnia, le système de combat a été revu et rééquilibré.

Réaliser des combos et des attaques spéciales incroyables n’a jamais été aussi facile que dans Phantom Breaker : Omnia, le système de combat a été revu et rééquilibré. Doublage disponible en deux langues et plus encore – Une première dans la série Phantom Breaker, tous les personnages auront une voix en anglais. Le texte du jeu sera également traduit en anglais, japonais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié et traditionnel.

Une première dans la série Phantom Breaker, tous les personnages auront une voix en anglais. Le texte du jeu sera également traduit en anglais, japonais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié et traditionnel. Une bande-son moderne et remixée – La musique de fond de chaque personnage a été refaite et remixée, avec la possibilité d’écouter la musique de fond originale.

La musique de fond de chaque personnage a été refaite et remixée, avec la possibilité d’écouter la musique de fond originale. L’expérience complète – Les joueurs peuvent se plonger dans les histoires du Phantom Breaker original et du Phantom Breaker : Extra

À propos de Phantom Breaker: Omnia

LE FEU DANS VOTRE COEUR BRÛLE !

Phantom Breaker: Omnia est un jeu de combat en 2D thème anime au rythme rapide qui met en scène 20 personnages uniques, opposés les uns aux autres pour réaliser leurs plus grands souhaits. La possibilité de choisir entre 3 styles de combat séduira les joueurs chevronnés tout en rendant le jeu accessible aux nouveaux venus. Le jeu met en scène deux personnages invités, Kurisu Makise de Steins;Gate et Rimi Sakihata de Chaos;Head, ainsi que deux nouveaux personnages créés spécialement pour Phantom Breaker : Omnia.