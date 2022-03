Un gros DLC pour Fuga: Melodies of Steel

Fuga : Melodies of Steel est disponible dès maintenant sur l’eShop de la Switch, après avoir été lancé en juillet 2021.

CyberConnect2 a annoncé le deuxième DLC pour Fuga : Melodies of Steel, connu sous le nom de « Way of the Sword Costume Pack » et qui voit divers personnages porter des vêtements de guerriers traditionnels sur le thème du Japon, notamment des samouraïs, des ninjas, etc.

Outre le pack de costumes « Way of the Sword », Fuga : Melodies of Steel a déjà reçu le DLC « Back to School ». Fuga : Melodies of Steel doit encore recevoir un autre DLC après celui-ci. Pour l’instant, CyberConnect2 a seulement confirmé qu’il sera disponible en mai. De plus amples informations sur le contenu du DLC seront communiquées à l’approche de sa sortie.