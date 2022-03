Knights in the Nightmare Remaster arrive le 7 avril sur Nintendo Switch

Sting annonce aujourd’hui son prochain jeu pour la Nintendo Switch : Knights in the Nightmare Remaster, sortira le 7 avril au Japon pour 2860 yens, soit 21,80 €.

Il s’agit d’un remaster de Knights in the Nightmare Remaster, sorti à l’origine en 2008 sur Nintendo DS (en 2009 en Amérique du Nord). On sait très peu de choses sur ce remaster, si ce n’est qu’il proposera des commandes tactiles (comme sur Nintendo DS). Cependant, on ne sait pas si des commandes à boutons seront proposées ou non. Les versions Nintendo DS et PSP du jeu ont été localisées par Atlus, mais on ne sait pas encore si Knights in the Nightmare Remaster proposera une option en anglais et s’il sortira également en dehors du Japon.