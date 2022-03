Lieu et dates des championnats du monde Pokémon 2022

Londres, Royaume-Uni, le 17 mars 2022. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé que les Championnats du Monde Pokémon 2022 auront lieu du 18 au 21 août au ExCeL London (lien en anglais).[1] Les meilleurs joueurs et joueuses Pokémon seront invités à participer aux compétitions des jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, et des jeux Pokkén Tournament DX, Pokémon UNITE et Pokémon GO pour tenter de remporter le titre de Champion du Monde.

La sécurité et le bien-être de nos joueurs, organisateurs, employés, communautés locales et partenaires sont plus que jamais notre priorité. Vous trouverez toutes les informations concernant nos directives liées à la COVID-19 ici.

Afin de suivre les dernières nouvelles sur les Championnats du Monde Pokémon 2022 et autres évènements Play! Pokémon, veuillez consulter notre site www.pokemon.fr/play-pokemon

Retrouvez l’annonce officielle sur ce lien.

[1] Les dates et informations peuvent changer.