WrestleQuest annoncé sur Nintendo Switch

Oh yeah ! Ça va barder dans ce nouveau RPG de catch, qui réunit sous licence officielle certaines des légendes du milieu, telles que Randy Savage et Jeff Jarrett

LOS ANGELES, CA — 16 mars 2022 — Mega Cat Studios et Skybound Games ont dévoilé aujourd’hui WrestleQuest, un nouveau RPG d’aventure sous licence officielle avec de véritables légendes du catch. La date de sortie de WrestleQuest est prévue pour l’été 2022 sur Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch et PC (Steam).

Dans WrestleQuest, les joueurs incarnent un jeune catcheur ayant pour quête de devenir une légende du catch à coups de powerbombs, de slams et de suplex. Inspiré par des icônes du milieu, comme le légendaire « Macho Man » Randy Savage, notre héros va plonger dans le monde du catch professionnel, ce qui mettra à l’épreuve non seulement son physique, mais aussi sa volonté et son esprit.

« WrestleQuest reflète l’esprit et la passion du catch à travers une expérience RPG inoubliable », explique James Deighan, fondateur de Mega Cat Studios. « De nombreux employés de Mega Cat ont grandi en regardant du catch, donc ce sport a une place toute particulière dans notre cœur. Notre jeu est un hommage à ce monde, et il inclut d’ailleurs des apparitions sous licence de certains catcheurs populaires des années 80 et 90, mais aussi d’aujourd’hui. »

Dans ce RPG au tour par tour, les joueurs découvriront un système de combat qui mêle action en temps réel et choix tactiques. Ils participeront ainsi à des combats de catch pour avancer dans une histoire riche et palpitante. Commençants au plus bas de l’échelle, ils devront gravir les échelons pour devenir une véritable icône, avec l’aide de certains catcheurs légendaires. Les graphismes en pixel art et le style visuel représentent bien l’association des mondes du catch, des jouets et des figurines.

« Mega Cat Studios est une équipe ambitieuse qui a une grande passion pour le catch et qui a su réinventer le style rétro de façon innovante », explique Ian Howe, co-PDG de Skybound Games. « Leur enthousiasme, leur créativité et leur talent font d’eux des partenaires idéaux pour Skybound Games, et nous avons hâte que les joueurs découvrent WrestleQuest cet été. »

Les joueurs pourront rencontrer un grand nombre de catcheurs légendaires au cours de leur quête et même interagir avec eux, dont « Macho Man » Randy Savage, Booker T, Andre The Giant, Jake « The Snake » Roberts, Diamond Dallas Page, Jeff Jarrett et bien d’autres. Avec des tonnes de missions secondaires, de contenus bonus et d’autres surprises, ce jeu mérite clairement le détour.

WrestleQuest n’a pas encore reçu d’évaluation PEGI.