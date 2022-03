FIFA 22 s’associe à la LFP et la LICRA pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme

Un maillot spécial sera disponible dans le jeu à cette occasion

Vendredi 18 mars 2022, Paris (France) — EA SPORTS annonce aujourd’hui un partenariat avec la Ligue de Football Professionnel (LFP) et la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) dans le cadre d’une opération commune qui se déroulera durant des rencontres de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT, ainsi que dans EA SPORTS FIFA 22, avec un accent sur le signalement des comportements abusifs.

Cette action se déroulera durant le weekend du 18 au 20 mars au cours de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats et la 30e journée de Ligue 2 BKT dans le but de lutter contre le racisme et l’antisémitisme dans le football et la société. La LFP et la Licra invitent fans et joueurs à SIGNALER tout acte de racisme et d’antisémitisme dont ils seraient témoins à l’intérieur des enceintes sportives.

EA SPORTS est engagée de longue date dans le combat contre le racisme et ne tolère aucun racisme, sexisme, homophobie, harcèlement, ou toute autre forme d’abus. EA a conçu la Charte du Jeu Positif, une liste de règles de savoir-vivre pour sa communauté et qui comporte des conséquences claires pour les joueurs qui s’adonnent à des actes racistes, sexistes, homophobes, et abusifs au sein de ces jeux et plateformes. Les communautés de jeu devraient être des environnements sains, divertissants, et inclusifs et ne devraient pas subir des menaces, harcèlements, ou tout autre forme de comportement toxique ou illégal.

A partir du 18 mars, un maillot spécial comportant la phrase « SIGNALEZ POUR COMBATTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME » sera disponible dans EA SPORTS FIFA 22 au sein mode de jeu FIFA ULTIMATE TEAM (FUT), ainsi que des éléments de personnalisation de stade. Le maillot contiendra des éléments visuels positifs et un graphisme impressionnant reprenant les couleurs de la Licra. Ce sera l’opportunité pour les fans de montrer leur soutien pour cette action.

David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FIFA, commente: « EA SPORTS est fier de s’associer à la Licra et à la LFP pour aider à combattre le racisme et l’antisémitisme en demandant aux fans et aux communautés de se mobiliser et de signaler chacun de ces actes. Nous sommes contents d’inclure ce maillot spécial dans FIFA 22 comme moyen pour les fans de soutenir ce message et d’afficher leur soutien. »

Mario Stasi, président de la Licra, ajoute: « Nous sommes heureux de nous associer à EA SPORTS et à la LFP pour promouvoir la plateforme de signalement et ce maillot collector pour aider à lutter contre le racisme et l’antisémitisme dans les stades. Le vrai chantier républicain, c’est la lutte contre les discriminations. »

Cette campagne avec la LFP et la Licra est un pas dans la bonne direction pour créer de meilleures communautés, plus saines et plus tolérantes, à l’intérieur et à l’extérieur des jeux.