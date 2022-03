Wonder Boy Returns Remix – Editions limitées pour Nintendo Switch

Wonder Boy Returns Remix aura bientôt droit à une édition limitée spéciale !

Strictly Limited Games est heureux d’annoncer le début des précommandes de l’édition limitée et de l’édition collector (Nintendo Switch) pour le 20 mars. Le jeu ainsi que certains objets physiques spéciaux à collectionner seront disponibles sur la boutique Strictly Limited Games.

L’édition limitée (Nintendo Switch) sera disponible pour 29,99 €, limitée à 3 000 exemplaires dans le monde.

Une édition collector très limitée (Nintendo Switch) est également disponible avec des objets physiques de collection de qualité, notamment :

Boîte de l’édition collector

Porte-clés Tom-Tom

Un sac fourre-tout élégant

Lot de 2 cartes postales

Poster réversible

Feuille d’autocollants des personnages

CD de la bande sonore originale

Un manuel coloré

L’édition Collector sera disponible au prix de 54,99 €, limitée à 2 000 exemplaires.

Les aventures de Wonder Boy ont une longue histoire. En 1986, les joueurs ont accompagné pour la première fois le jeune héros dans son périple dans le jeu d’action à défilement latéral. Au fil du temps, ces aventures légendaires ont ravi de nombreux fans de toutes les générations. Ainsi, dans Wonder Boy Returns Remix, vous rejoindrez à nouveau Boy/Tom-Tom dans sa quête pour sauver sa petite amie ! Le remake HD de l’aventure originale légendaire et emblématique de Wonder Boy a été réarrangé et grandement amélioré par le créateur de Wonder Boy, Ryuichi Nishizawa, et présente un magnifique style inspiré de l’anime, une bande sonore impressionnante et des caractéristiques spéciales ! Pour la première fois, Strictly Limited Games met à disposition une version Nintendo Switch en boîte.