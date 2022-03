Kirby et le monde oublié arrive vendredi sur Nintendo Switch

Kirby et le monde oublié / Kirby and the Forgotten Land

Le 25 mars, rejoignez Kirby pour une nouvelle aventure en 3D qui ne manque pas d’air !

22 mars 2022 – Kirby et le monde oublié débarque vendredi sur Nintendo Switch. Dans ce nouveau jeu de plates-formes et d’aventure en 3D, explorez une multitude de niveaux et tentez de percer les secrets d’une civilisation disparue. Pour cela, Kirby est plus caméléon que jamais. Utilisez ses célèbres pouvoirs de copie et découvrez le tout nouveau mode Transmorphisme.

À quoi peuvent bien s’attendre Kirby et son étrange nouvel ami Elfilin,lors de leur exploration d’un mystérieux monde rempli de structures abandonnées et des vestiges d’une ancienne civilisation ?

Lorsqu’il s’agit de sauver les Waddle Dees, sachez qu’il est toujours utile de fouiller chaque recoin au fil de votre périple !

Pour combattre ses ennemis les plus coriaces Kirby a plus d’un tour dans son sac. Utilisez son iconique pouvoir de copie pour cracher du feu ou encore des boules de glace et découvrez aussi une toute nouvelle capacité grâce au mode Transmorphisme. Kirby peut dorénavant avaler des éléments du monde pour générer des transformations uniques. Il peut ainsi se transformer en voiture ou en ampoule… une bonne manière d’y voir plus clair dans des niveaux plongés dans le noir.

Vous avez besoin de renfort ? Partagez un Joy-Con et invitez un proche à vous rejoindre et jouez en coopération à deux sur la même console grâce au Bandana Waddle Dee armé de sa fidèle lance.

C’est l’heure de faire une pause ? Détendez-vous entre deux niveaux au Village Waddle Dee, le noyau central de l’aventure. Ce village se développe en fonction du nombre de Waddle Dees que vous sauvez, boutiques et jeux différents seront ainsi déverrouillés au fil de votre progression. Le Waddle Dee érudit sera également présent au Village Waddle Dee et vous offrira de précieux conseils. En jouant en ligne*, il est possible d’obtenir des informations sur les données des joueuses et joueurs, tel que le nombre de Waddle Dees sauvés à échelle mondiale, ou encore la capacité de copie la plus en vogue.**

Si vous désirez obtenir un aperçu des nombreux pouvoirs de copie de Kirby et du tout nouveau mode Transmorphisme, et ce avant la sortie officielle du jeu, essayez sans plus attendre la démo gratuite, disponible sur le Nintendo eShop.

* Connexion Internet requise pour les parties en ligne. Afin d’utiliser les services en ligne, vous devez créer un compte Nintendo et accepter les conditions d’utilisation. La politique de confidentialité relative au Compte Nintendo est applicable. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Un jeu en ligne exige un abonnement en ligne payant. De plus d’informations sur la page des conditions d’achat et d’abonnement.

