La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – 14.4GB

Crystar – 4.3GB

Super Clown Lost Diamonds – 2.9GB

Dieselpunk Wars – 1.9GB

Bibi & Tina: New adventures with horses – 1.2GB

Dysmantle – 1.1GB

Lumote: The Mastermote Chronicles – 1.0GB

Floating Farmer – 798MB

Richy’s Nightmares – 742MB

Dashing Dodgems – 727MB

The Card Perfect Collection – 571MB

My Coloring Book 2 – 544MB

Flat Kingdom Paper’s Cut Edition – 493MB

9 Clues: The Secret of Serpent Creek – 491MB

Gotta Protectors: Cart of Darkness – 337MB

Z-Warp – 294MB

Vengeful Heart – 292MB

Traditional Braves – 278MB

Shooting Star Island – 228MB

Kombinera – 224MB

Aaron – The Little Detective – 208MB

Super Cyborg – 195MB

Chubby Cat – 46MB

Axolotl – 36MB