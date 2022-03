Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bounds fête les six mois depuis son lancement !

PARIS, le 28 mars 2022 – SQUARE ENIX® et DeNA Co., Ltd. ont annoncé que DRAGON QUEST™ The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds allait célébrer les six mois écoulés depuis son lancement avec des festivités « Half Anniversary ». Basé sur l’animé à succès DRAGON QUEST L’aventure de Daï, le jeu est un spin-off de la série de SQUARE ENIX à la renommée mondiale : DRAGON QUEST.

À cette occasion, les joueurs auront accès à un bonus de connexion « Half Anniversary » d’une durée limitée qui offrira une variété d’avantages, comme jusqu’à « 5 Clés de trésor Half Anniversary Gratuites x10 », pour un total de 50 chasses au trésor. Ils peuvent également obtenir jusqu’à 3 000 gemmes bleues et des objets permettant de faire progresser les équipes des joueurs, comme des « Tickets de défi de niv. sup », en bonus de connexion.

Par ailleurs, tous les joueurs recevront 5 000 gemmes bleues supplémentaires en guise de cadeau de célébration. Ainsi, ce sont près de 8 000 gemmes bleues qui peuvent être obtenues simplement en se connectant au jeu. Les gemmes et les clés de trésor peuvent être utilisées lors des chasses au trésor. Ces dernières permettront au joueur d’obtenir des armes et des armures. Certaines armes sont équipées de compétences ou de coups spéciaux qui peuvent être acquis en même temps que les armes. Les gemmes peuvent également être utilisées pour récupérer de l’Endurance.

Tous ces bonus et cadeaux sont disponibles jusqu’au 10 avril 2022 à 07 h 59, CEST.

Les joueurs peuvent également profiter du contenu suivant qui est désormais disponible :

Transformez-vous en un dragon menaçant

Les joueurs auront la possibilité d’obtenir un équipement pour le coup spécial « Draconification » qui leur permettra de se transformer momentanément en dragon et d’infliger d’énormes dégâts ! Cet équipement peut être obtenu lors de la « Chasse au Trésor Illustre Héros et Draconification » disponible jusqu’au 10 avril 2022 à 07 h 59, CEST*

Entraînez-vous avec l’Illustre Héros

Dans le nouvel événement à durée limitée l’« Entraînement de l’Illustre Héros », les joueurs peuvent s’entraîner aux côtés du maître héros Avan. En terminant l’événement, ils auront accès à un nouveau cristal d’âme 4★ « Avan (Illustre Héros) », qui peut être utilisé pour renforcer les équipes des joueurs, ainsi qu’à 30 clés de chasse au trésor pour la « Chasse au Trésor Illustre Héros et Draconification ». Cet événement est disponible jusqu’au 10 avril 2022 à 07 h 59 CEST.

Devenez un artiste martial

En plus des vocations de Héros, Guerrier, Mage et Prêtre déjà disponibles, les joueurs pourront désormais changer la vocation de leur héros personnalisable et choisir celle de l’artiste martial. Ce combattant agile est un maître du combat au corps-à-corps et peut lancer des attaques physiques féroces à bout portant.

Cadeau de bienvenue

6 000 gemmes bleues seront distribuées à tous les nouveaux joueurs en « cadeau de bienvenue ». Ce cadeau peut être réclamé dans les 30 jours suivant la connexion au jeu.

Chasse au trésor limitée à 72 heures pour une arme 4★ garantie

Tous les joueurs auront désormais accès à une chasse au trésor spéciale à usage unique garantissant l’obtention d’une puissante arme 4★ au prix de 300 gemmes rouges, une monnaie payante. Cette chasse au trésor sera disponible pendant les 72 premières heures après la première connexion au jeu pendant cette campagne.

À propos de DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds

Dans DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds, les joueurs découvriront l’histoire épique de l’animé DRAGON QUEST L’aventure de Daï, développé par The Adventure of Dai Project (un comité de production comprenant SHUEISHA, TV TOKYO Corporation, Toei Animation et SQUARE ENIX), avec l’animation produite par Toei Animation. Le jeu coopératif pourra être joué jusqu’à trois joueurs qui s’uniront et élaboreront des stratégies afin de terrasser les ennemis sur un champ de bataille à trois voies. Les joueurs devront observer les mouvements et les attaques de leurs ennemis afin de riposter au bon moment avec des contre-attaques, des esquives ou bien des sorts. Chaque personnage possède des compétences, des techniques spéciales et un rôle différent dans un combat. Les personnages, les attaques, les armes ainsi que les équipements pourront aussi être améliorés et personnalisés, offrant ainsi des éléments stratégiques de RPG, en plus d’une équipe d’action palpitante.

L’animé DRAGON QUEST L’aventure de Daï est disponible sur les sites de streaming tels que ADN, Crunchyroll et J-One. Il est basé sur le manga japonais très populaire DRAGON QUEST L’aventure de Daï (Scénariste : Riku Sanjo, Dessinateur : Koji Inada, Superviseur : Yuji Horii), qui a été publié dans le magazine Weekly Shonen Jump de 1989 à 1996. La série est désormais publiée sous la forme de 25 volumes brochés en édition spéciale.

DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds est désormais disponible en tant que jeu gratuit avec des achats in-app, compatible sur les appareils iOS et Android. Le jeu est accessible en français, en anglais, en japonais et en chinois traditionnel.