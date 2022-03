Royaume-Uni: Kirby vers un très gros lancement

Kirby et la monde oublié ayant été lancé il y a quelques jours, tous les yeux seront tournés vers les premiers retours des ventes.

Kirby and the Forgotten Land a réussi à avoir le plus gros lancement d’un Kirby de tous les temps au Royaume-Uni. De plus, c’était « par une grande marge », selon le journaliste de GamesIndusty Christopher Dring. Dring ajoute que le jeu Switch est déjà le cinquième plus gros jeu Kirby de tous les temps au Royaume-Uni après seulement une semaine. Compte tenu de ces informations, il n’est peut-être pas surprenant que Kirby and the Forgotten Land ait été le jeu en boîte le plus vendu au Royaume-Uni la semaine dernière. Vous serez peut-être intéressé d’apprendre que, malgré le succès précoce de Kirby and the Forgotten Land, Metroid Dread l’a légèrement dépassé. Metroid a toujours été considéré comme une série de niche, mais Dread a réalisé le plus gros lancement de la franchise dans l’histoire du Royaume-Uni l’année dernière.