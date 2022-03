MotoGP 22 présente son mode NINE Saison 2009

Aujourd’hui, Milestone présente le nouveau mode de MotoGP™22 : NINE Saison 2009. Ce mode propose un gameplay original avec un style orienté documentaire et guidera les joueurs à travers de nombreux souvenirs iconiques de la saison 2019 de la MotoGP™. Ils incarneront Rossi, Pedrosa, Lorenzo, Stoner et bien d’autres pilotes légendaires, afin d’être le protagoniste des meilleurs moments de l’une des plus belles saisons de l’histoire de cette compétition.

Le mode NINE Saison 2009 mêle des séquences de jeu avec un véritable documentaire créé par Mark Neale, réputé pour ses travaux « Faster, Faster & Faster » qui a pour vedette l’acteur Erwan McGregor et « Fastest and Hitting The Apex » co-produit avec l’acteur récompensé Brad Pitt.

« NINE s’est formé un peu de la même façon que s’est déroulée la saison 2009 de la MotoGP. Aux premiers abords personne ne savait réellement comment cela allait tourner, pour au final devenir quelque chose d’incroyable. Le réaliser a été une formidable expérience et je pense que le jouer le sera également », a déclaré Mark Neale.

Les enjeux sont élevés et les joueurs prendront part aux 17 Grand Prix de cette saison, divisés en plusieurs chapitres avec de nombreux défis à compléter. Tout le contenu de NINE Saison 2009 est également disponible dans les modes Grand Prix et Championnat, permettant de jouer à toutes les courses et saisons avec les pilotes iconiques de cette année.

Informations sur le contenu du mode NINE Saison 2009 :

Tous les pilotes, motos et circuits de la saison 2009.

Plus d’une heure de véritables images issues de la saison ponctuées d’histoires, d’anecdotes et d’interviews avec les pilotes de ces courses.

39 défis qui reproduisent avec la plus grande fidélité les moments les plus cruciaux de la saison 2009. Chaque défi est caractérisé par des objectifs spécifiques tels que défendre sa position face aux attaques d’un rival, atteindre une certaine position avant la fin de la course, ou bien encore s’engager dans un face-à-face avec un pilote agressif.

De contenu supplémentaire est déblocable à chaque défi, comme des casques et des livrées spéciales utilisés par les protagonistes.

Les événements, défis, histoires et émotions qui étaient censés être des moments uniques, sont maintenant prêts à être vécus, une nouvelle fois encore.