Amnesia: Memories et Amnesia: Later x Crowd auront droit à une sortie anglaise sur Nintendo Switch

Idea Factory a annoncé qu’Amnesia : Memories et Amnesia : Later x Crowd, une paire de visual novels, se dirigent vers loccident pour la première fois. Les deux titres Nintendo Switch sortiront cet automne. Amnesia : Memories propose aux joueurs de se lancer dans une aventure romantique pour découvrir la vérité qui se cache derrière leur perte de mémoire. Le jeu propose cinq chemins romantiques qui se déclinent en plus de 20 fins. Amnesia : Later x Crowd est une compilation complémentaire.

Amnesia : Memories et Amnesia : Later x Crowd seront vendus à la fois physiquement et numériquement sur Nintendo Switch. La boutique en ligne d’Idea Factory prévoit également des éditions limitées.

Dans Amnesia : Memories, les joueurs se réveillent dans la peau d’Héroïne, qui n’a aucun souvenir de son identité. Un esprit amical nommé Orion apparaîtra pour vous aider à retrouver vos souvenirs alors que vous explorerez votre monde et vous souviendrez de vos proches.

Amnesia : Memories Caractéristiques :

● Les chemins de l’amour – Sélectionnez l’un des cinq hommes qui vous intéressent, chacun d’entre eux ayant plusieurs chemins d’histoire à embranchement. Chaque choix crée un monde distinct où les personnages assument différents rôles, ce qui permet plus de 20 fins !

● Montrez votre affection – Les paramètres affectent votre relation avec votre futur amour. Gardez une trace de votre relation ici et assurez-vous que vous ne vous dirigez pas vers une mauvaise fin !

● L’amour du jeu – Jouez à des mini-jeux comme Roche, papier, ciseaux et Air Hockey contre d’autres personnages.

● L’amour vaut mille mots – Débloquez des images parlées dans la galerie. En touchant certaines zones de l’image, vous lirez des dialogues de sentiments qui ne pouvaient pas être exprimés auparavant.

Compagnon d’Amnesia : Memories, Later x Crowd propose une multitude de scénarios différents, ainsi que de nouveaux mini-jeux. Approfondissez votre relation avec les personnages principaux et secondaires d’Amnesia : Memories et voyez ce que cela donne !

Amnesia : Later x Crowd Caractéristiques :

● Amnesia : Later – En commençant par le scénario enchanteur de NEW WORLD, vous pouvez débloquer quatre scénarios d’histoire différents, allant d’une étude des multiples facettes de Waka dans WAKA’S WORLD à AFTER STORY, qui se déroule après les événements d’Amnesia : Memories. En fonction des itinéraires débloqués dans AFTER STORY, vous pourrez même entendre les cloches du mariage….

● Amnesia : Crowd – Profitez d’encore plus de scénarios d’histoire, comme l’histoire palpitante de SUSPENSE, où vous devez interagir avec votre environnement pour échapper au danger dans chaque parcours. De plus, jouez à une variété de mini-jeux de café dans WORKING ou de jeux de cartes dans TRUMP, en gagnant des points Orion pour débloquer des événements.