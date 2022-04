Arise: A Simple Story – Definitive Edition annoncé sur Nintendo Switch

Embarquez dans un voyage émouvant sur la perte de l’être aimé. Manipulez le temps, résolvez des énigmes et remodelez votre environnement alors que des souvenirs doux-amers vous reviennent. Découvrez une histoire sur les joies et les souffrances, une histoire que nous vivrons tous et toutes un jour.

L’éditeur Untold Tales et le développeur Piccolo Studio ont annoncé qu’Arise : A Simple Story, une aventure narrative en 3D, arrivera bientôt sur Nintendo Switch. Une sortie est prévue pour le 28 avril 2022.

Arise est un voyage plein d’émotions à travers la vie douce-amère de deux personnes, un voyage où les souvenirs prennent corps et où le temps est votre esclave. Enivrez-vous des moments de bonheur et surmontez tous les obstacles qui jalonnent le périple de votre vie. Une histoire de joie et de peine. Une histoire simple.

VOTRE AVENTURE REMPLIE D’AMOUR ET DE PERTE Partez à l’aventure dans divers paysages de souvenirs chargés de sentiments d’amour et de perte. Chaque moment de cette montagne russe constitue un nouveau défi et une chance de voir votre vie sous un jour différent.

SOURCES D’INSPIRATION Entrez dans le monde merveilleux des souvenirs et des sentiments vécus par les artistes talentueux de Piccolo Studio. Découvrez la magie du cœur lors de vos luttes personnelles quotidiennes grâce à la musique mélancolique du jeu et à la magnifique direction artistique.

MAÎTRISE AU FIL DU TEMPS Contrôlez le temps qui passe et changez votre environnement en passant d’un décalage de quelques secondes à des saisons entières. Faites une avance rapide, un retour ou une pause pour revivre vos souvenirs et surmonter tous les obstacles de votre parcours.

JEU COLLECTIF Invitez un deuxième joueur à vous aider à contrôler le temps et à profiter du voyage ensemble. La facilité de prise en main de Arise permet à tout le monde de rester accroché et de vivre pleinement l’histoire émotionnelle.